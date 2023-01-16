Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала фото кухні у зруйнованому російською ракетою будинку у Дніпрі та поділилася совими думками.

За словами Каті, за кожним розбитим вікном та виваленою стіною – окрема історія і не одне життя. Телезірка згадала, як восени мала зйомки в Ірпені, який також постраждав від рук окупантів. І там вона бачила багато зруйнованих та пошкоджених вогнем будинків та квартир.

"Магніти на холодильнику з подорожей, почорнілі дитячі шпалери, які з любов'ю вибиралися для кімнати, старенький чайник на столі, залишки штор у тон до шпалер, все це чиєсь зупинене життя. Купували, вибирали, будували, робили затишок та мріяли. Завжди не вистачало однієї кімнати і щось завжди хотілося змінити і підлаштувати... Ми українці такі, у кожному господарстві все має бути ідеально... І тут прийшли сусіди і все знищили, і омріяну кухню та підібрану зелену плитку і більше немає житла, і радіємо, що дай Бог живі, але теж не всі. За бажанням однієї жахливої ​​країни в інші люди наразі не мають нічого", - розповіла Осадча.

За її словами, на весь світ складно говорити загальними цифрами та навіть кадрами, більше чують конкретні історії людей, приміряють їх на себе і лише тоді трохи розуміють, як Росія руйнує Україну.

"Я не знаю скільки ще має бути таких кухонь та історій розказано, щоб нам допомогли закрити небо. Я не знаю, чому нам не дають такої кількості зброї, щоб ми відтіснили орду. Я не знаю, чому українці страждають щодня. Я не знаю …", - підсумувала Катя.

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