Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостяка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил видео с "Холостяком" Топольским и его избранницей, чтобы отвлечь украинцев от новостей о трагедии в Днепре.

Так, в коротком ролике, который показал Григорий, можно увидеть, как главный герой "Холостяка" Алекс Топольский нежно целуется со своей избранницей Катей. Все это происходит в романтической обстановке, а сами герои очень нарядные и счастливые.

В подписи к публикации Решетник написал: "Предлагаю вам немного отвлечься от событий вокруг и погрузиться в мир романтики. В эту пятницу состоялся финал "Холостяка" – самого романтичного и красивого шоу страны, и уже традиционно самого популярного. Алекс избрал Катю. Хочу, чтобы вы поделились своими впечатлениями от финала, сезона, участников… Напишите в комментариях – очень интересно. P.s. присмотритесь внимательно – руки Алекса не в карманах, потому что это любовь".

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