Знаменита актриса Ольга Сумська продовжує висвітлювати ситуацію у країні на своїй сторінці в Інстаграм. Також зірка активно допомагає волонтерам зборами коштів та публікує корисні матеріали для українців.

«Дніпро! Найстрашніше, що можна побачити та почути на цьому відео та фото… Нелюди, які це зробили, будуть покарані. Рано чи пізно!‼️

Всі жителі Дніпра об'єдналися у своїй допомозі потерпілим у цій страшній трагедії… У душі розпач і прірва, але ми маємо бути сильними! Поклоняємось нашим Рятувальникам!» – пише Ольга.

Після трагедії українці не змогли стримати почуттів:

«Дніпро! Якщо потрібні дитячі, жіночі речі, напишіть у особисті! Відправлю поштою; Бідні люди 😩 Щирі співчуття! Це просто жах…;

Найбільше болить, що нема сил, щоб їх наказати за вбивства; Дивитись на все це без сліз просто неможливо! Біль і гнів розривають серце!;

Неможливо без сліз. Бідні наші люди. Сил та терпіння для кожного з нас 😢; Найстрашніше, що вся країна орків радіє… Просто Нелюд!».

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" на фоні скандалу звернувся до українців.

Також повідомлялося, що Сумська у спортивному костюмі підкорила молодою зовнішністю поряд із Борисюком.

Крім того, Politeka.net писала, що Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.