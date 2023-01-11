Ханумак решил ответить на обвинения своей супруги и объявить, что между ними уже давно не все гладко.

Напомним, известная украинская блоггер и журналистка Алина Шаманская обвинила мужа в неподобающем поведении, добавив, что это стало не причиной развода, но последней каплей.

В свою очередь Ханумак заявил, что жене он не изменял, а просто дурачился с друзьями. Актер и сценарист студии «Квартал 95» также сообщил, что его родители, друзья и родные переживают сложвишуюся в его семье ситуацию больше, чем он.

«Перед тем, как мне желать смерти и всем моим близким можно разобраться, что мы с моей бывшей женой разорвали отношения около года назад, еще до войны. То, что об этом мы не говорили публично – это в первую очередь были наши с ней дела», - сказал Ханумак.

Актер также подчеркнул, что он уже неоднократно переживал хейт – его и боготворили, и называли врагом номер один, поэтому его уже не цепляет то, что ему пишут в комментариях и личных сообщениях.

«Я скажу только то, что вам это все вернется. За то, что вы издеваетесь так сейчас над моей семьей и моими близкими людьми. Алину я благодарю за все годы, которые мы с ней прожили. Она замечательный человек, и я желаю ей только добра и встретить молодого человека, который не будет себе позволять находиться просто в компании с другими девушками», - сообщил Руслан.

Напомним, что ранее на развод Шаманской и Руслана Ханумака отреагировали Даша Квиткова, Анна Тринчер, Наталка Денисенко и другие.

Также сообщалось, что Шаманская рассказала о проклятиях в ее адрес и в адрес маленького сына.

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