Знаменитая актриса Ольга Сумская продолжает интриговать фанатов новыми образами вместе с супругом, а также привлекает внимание к своим нарядам. Обычно Ольга блистает на публике в классических костюмах и платьях, продвигая украинские бренды.
В этот раз 56-летняя Сумская в спортивном костюме вместе с супругом Виталием Борисюком. Причем выглядела звезда заметно моложе и свежее обычного, выбрав наряд ярко-желтого цвета.
Распущенные светлые локоны и минимум макияжа добавили образу Ольги Сумской изящности и непринужденности.
"Домашний уход - основа основ для женщины, это 50 % ее красоты. Чтобы оставаться молодой и красивой, походов к косметологу недостаточно, это - работа над собой еще и дома. Да, мы все это знаем, но немногие делают!", - ранее говорила Ольга.
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Ранее актриса показала, как ее семья собиралась вместе с обеденным столом и весело проводила время вместе.
На одной из фотографий Тоня позировала вместе со своим известным отцом. По мнению Сумской, Паперна очень похожа на своего папу.
"Папина дочка", — подписала кадр Ольга Сумская.
Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.
Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.
Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.