Знаменитая актриса Ольга Сумская продолжает интриговать фанатов новыми образами вместе с супругом, а также привлекает внимание к своим нарядам. Обычно Ольга блистает на публике в классических костюмах и платьях, продвигая украинские бренды.

В этот раз 56-летняя Сумская в спортивном костюме вместе с супругом Виталием Борисюком. Причем выглядела звезда заметно моложе и свежее обычного, выбрав наряд ярко-желтого цвета.

Распущенные светлые локоны и минимум макияжа добавили образу Ольги Сумской изящности и непринужденности.

"Домашний уход - основа основ для женщины, это 50 % ее красоты. Чтобы оставаться молодой и красивой, походов к косметологу недостаточно, это - работа над собой еще и дома. Да, мы все это знаем, но немногие делают!", - ранее говорила Ольга.

Ранее актриса показала, как ее семья собиралась вместе с обеденным столом и весело проводила время вместе.

На одной из фотографий Тоня позировала вместе со своим известным отцом. По мнению Сумской, Паперна очень похожа на своего папу.

"Папина дочка", — подписала кадр Ольга Сумская.

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.