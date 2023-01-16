Знаменитая актриса Ольга Сумская продолжает освещать ситуацию в стране на своей странице в Инстаграм. Также звезда активно помогает волонтером сборами средств и публикует полезные материалы для украинцев.

«Днепр! Самое страшное, что можно увидеть и услышать на этом видео и фото… Нелюди, которые это сделали, будут наказаны.. Рано или поздно!‼️

Все жители Днепра объединились в своей помощи пострадавшим в этой страшной трагедии… В душе отчаяние и пропасть, но мы должны быть сильными! Поклоняемся нашим Спасателям!» - пишет Ольга.

После трагедии украинцы не смогли сдержать чувств:

«Днепр! Если нужны детские, женские вещи, напишите в личные! Отправлю по почте; Бедные люди 😩 Искренние соболезнования! Это просто ужас…;

Больше всего болит, что нет сил, чтобы их приказать за убийства; Смотреть на все это без слез просто невозможно! Боль и гнев раздирают сердце!;

Невозможно без слез. Бедны наши люди. Сил и терпение для каждого из нас 😢; Самое страшное, что вся страна орков радуется… Просто Нелюди!».

Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.

Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.

Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.