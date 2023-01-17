Знаменитий ведучій розповів, як події останніх днів мозок вже відмовляється сприймати – він вибухає, змушуючи віскі пульсувати дедалі частіше. За словами артиста, масовий ракетний удар вплинув на багатьох українців.

«Жахливі прильоти, вибухи, втрати, політичні розбирання… одним словом знущання з українців.

Тим не менш, ми повинні знаходити внутрішні сили, боротися, підтримувати наших героїв із Збройних Сил. І пам'ятати, що ми переможемо! Ми – це український народ, кожен і кожна, адже інакше й не може бути. У наших серцях завжди має жити надія!

Зі співчуттями, вірою та любов'ю, Ваші Mr & Mrs Reshetnik 💙» - висловився ведучий.

Українці підтримують:

«Як ви гарні! 😍 А це все забути неможливо. У нас у Дніпрі досі розбирають завали;

Якось зовсім немає сил, вчорашній день вибив емоційно настільки 😢; Ви маєте рацію....мозок вже не справляється з цим усім. .однозначно🕊

Дуже гарна родина! Я обожнюю вас і ваших дітей! Обіймаю! 🙌🔥Як приємно на вашу пару дивитися ❤».

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