Знаменитый ведущей рассказал, как события последних дней мозг уже отмаливается воспринимать – он взрывается, заставляя виски пульсировать все чаще. По словам артиста, массовый ракетный удар повлиял на многих украинцев.

«Ужасные прилеты, взрывы, потери, политические разборки… одним словом издевательства над украинцами.

Тем не менее, мы должны находить внутренние силы, бороться, поддерживать наших героев из Вооруженных Сил. И помнить, что мы победим! Мы – это украинский народ, каждый и каждая, ведь иначе и быть не может. В наших сердцах всегда должна жить надежда!

С соболезнованиями, верой и любовью, Ваши Mr & Mrs Reshetnik 💙» - высказался ведущий.

Украинцы поддерживают:

«Как вы красивы! 😍 А это все забыть невозможно. У нас в Днепре до сих пор разбирают завалы;

Уж как-то совсем нет сил, вчерашний день выбил эмоционально настолько 😢; Вы правы....мозг уже не справляется с этим всем. .однозначно🕊

Очень хорошая семья! Я обожаю вас и ваших детишек! Обнимаю! 🙌🔥Как приятно на вашу пару смотреть❤».

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