Популярна співачка Надя Дорофєєва вирішила висловити своє співчуття всім тим, хто втратив близьких та будинок у Дніпрі. Артистка опублікувала звернення до Сторі.

Зірка не стала показувати страшні кадри розрухи, але звернулася до всіх, бажаючи допомогти:

«Дніпро. Вже 40 загиблих, яка трагедія, який біль… Єдине, що хоч якось полегшує біль – це допомога…

У цьому наша єдність та сила. Зробила сьогодні три донати. Пам'ятайте, що неважливо, скільки ви надішлете грошей. Навіть одна гривня – це внесок у нашу українську єдність», - каже Надя.

Раніше Надя Дорофєєва після ракетного обстрілу Дніпра, під час якого російські окупанти зруйнували багатоповерховий житловий будинок, також висловила свою думку.



"14 січня. Дніпро Росія знову завдає удару. По житловому будинку… Субота. Сім'ї відпочивають удома. Хтось дивився фільм, хтось обіймав маму, хтось слухав улюблену пісню, а хтось готував обід для своєї родини. На даний момент відомо про 60 поранених, 21 із них… які ж ви мразоти» - висловилася Надя.

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