Популярная певица Надя Дорофеева решила выразить свое сочувствие всем тем, кто потерял близких и дом в Днепре. Артистка опубликовала обращение в Стори.

Звезда не стала показывать страшные кадры разрухи, но обратилась ко всем, желая помочь:

«Днепр. Уже 40 погибших, какая трагедия, какая боль… Единственное, что хоть как-то облегчает боль – это помощь…

В этом наше единство и сила. Сделала сегодня три доната. Помните, что неважно, сколько вы пришлете денег. Даже одна гривна – это вклад в наше украинское единство» - говорит Надя.

Ранее Надя Дорофеева после ракетного обстрела Днепра, во время которого российские оккупанты разрушили многоэтажный жилой дом, также выразила свое мнение.



«14 января. Днепр Россия снова наносит удар. По жилому дому… Суббота. Семьи отдыхают дома. Кто-то смотрел фильм, кто-то обнимал маму, кто-то слушал любимую песню, а кто готовил обед для своей семьи. На данный момент известно о 60 раненых, 21 из них… какие же вы мразоты» - выразилась Надя.

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