Відома актриса Ксенія Мішина перебуває за кордоном у рамках нового проекту, в якому знімається. Вона вирушила туди із сином, тому почала більше показувати домашніх кадрів та частинки своїх буденних ритуалів.

«Ранкові процедури. Я всім рекомендую почати вивчати світ медитації, але особливо тим, хто хоче пов'язати своє життя з акторською професією. Це інструмент, який допоможе глибше спілкуватися із собою, спостерігати та вчити.

Якщо я колись напишу книгу про своє акторство, то мій успіх точно формуватиметься не на книгах інших людей, а на особистому досвіді, емпатії, саморозвитку, помилках та перемогах. Про нескінченне спостереження своєї чуттєвості та реакцій» - пише Мішина.

Нерідко Мішина отримує багато критики через свої висловлювання про війну, говорячи про те, що все можна відпустити, можна жити далі і триматися.

Спочатку Ксенія цього разу влаштувала чергову рекламу для продавців та похвалилася новим чином із речами, а вже після цього прокоментувала ситуацію з обстрілами у Дніпрі.

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