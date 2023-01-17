Известная актриса Ксения Мишина находится заграницей в рамках нового проекта, в котором снимается. Она отправилась туда с сыном, поэтому стала больше показывать домашних кадров и частички своих будничных ритуалов.

«Утренние процедуры. Я всем рекомендую начать изучать мир медитации, но особенно тем, кто хочет связать свою жизнь с актерской профессией. Это инструмент, который поможет глубже общаться с собой, наблюдать и учить.

Если я когда-то напишу книгу о своем актерстве, то мой успех точно будет формироваться не на книгах других людей, а на личном опыте, эмпатии, саморазвитии, ошибках и победах. Про бесконечное наблюдение своей чувственности и реакций» - пишет Мишина.

Нередко Мишина получает много критики из-за своих высказываний о войне, говоря о том, что все можно отпустить, можно жить дальше и держаться.

Сначала Ксения в этот раз устроила очередную рекламу для продавцов и похвалилась новым образом с вещами, а уже после этого прокомментировала ситуацию с обстрелами в Днепре.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.