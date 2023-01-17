Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка з початку війни залишається в Україні і зараз чекає на дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала миле фото та заінтригувала ідеєю почати вести свій щоденник вагітності.

Як видно, на новій фотографії Світлана знята у затишній святковій атмосфері, вона присіла на стільчик і витончено позує фотографу. Перед камерою артистка з'явилася у довгій чорній сукні на бретельках, поверх якої накинула світлу кофтинку. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкі макіяж та умиротворений вигляд.

У підписі до публікації Тарабарова поділилася з фоловерами своєю "мамською" ідеєю: "Хочу все ж таки почати свій щоденник третьої вагітності. Знаю, багато дівчат, мам тут у мене є - тому ця тема буде позитивним моментом, адже #життятриває і ми маємо все це пройти! А поруч із вами і мені веселіше і легше, адже моменти є різні. Якщо вам цікаво - ставте у коментах ❤️ і я зрозумію, наскільки цікаво".

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