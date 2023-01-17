Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала милое фото и заинтриговала идеей начать вести свой дневник беременности.

Как видно, на новой фотографии Светлана запечатлена в уютной праздничной атмосфере, она присела на стульчик и изящно позирует фотографу. Перед камерой артистка появилась в длинном черном платье на бретельках, поверх которого накинула светлую кофточку. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легки макияж и умиротворенный вид.

В подписи к публикации Тарабарова поделилась с фолловерами своей "мамской" идеей: "Хочу все-таки начать свой дневник третьей беременности. Знаю, много девушек, мам здесь у меня есть – поэтому эта тема будет положительным моментом, ведь #жизнь продолжается, и мы должны все это пройти! А рядом с вами и мне веселее и легче, ведь моменты есть разные. Если вам интересно – ставьте в комментах ❤️ и я пойму, насколько интересно".

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