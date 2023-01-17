Минулого року зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже понад два роки Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук показала кадри розбору завалів на місці зруйнованої російською ракетою дев'ятиповерхівки в Дніпрі.

"Відчуття, що ти не один. Єдність. Ось те, що допомагає триматися українцям зараз❤️‍🩹 Ці дні дуже боляче читати новини. Фото й історії з Дніпра ніби роздерають рану, яка й без того кровоточить. До сліз пробирають фото та відео з рятувальниками та медиками, які роблять надзвичайне. Із звичайними дніпрянами, які в той страшний вечір приїхали допомагати ДСНС з пошуками зниклих та з розбором завалів. З волонтерами, які організували пункти допомоги, готують їжу, допомагають з одягом постраждалим. І навіть фото з тваринками, які, на жаль, шукають загиблих під завалами. Стільки болю в їхніх оченятах…", — пише ведуча.

Вона поділилася думками, які допомагають їй триматися в такі тяжкі для країни часи.

"Усвідомлення того, що майже кожен українець, дорослий і малий, готовий зробити все від себе залежне, аби допомогти, аби побороти зло та витягти з його смертельної пащі наших людей — не дає зламатись. Воно тримає і змушує щодня вставати знову і знову, щоб робити свій внесок і прогнати окупанта з нашої землі… Цим постом я хотіла підтримати вас, бо ці думки допомагають триматися мені…❤️‍🩹", — додала Іванна Онуфрійчук.

Нагадаємо, Софія Ротару с сином перервали мовчання та повідомили про трагедію.

Як повідомляла Politeka, Анатолій Анатолич показав, як цинічно в фіналі "Міс Всесвіт" вийшла росіянка.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна навчила, як правильно сваритися українською, щоб не забанили.