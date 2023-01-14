Ведучий Анатолій Анатоліч жорстко висловився про участь росіянки в конкурсі "Міс Всесвіт", поки її країна знищує українців.

На своїй сторінці в Instagram інтерв'юер показав кадри з місця трагедії в Дніпрі, де 14 січня російська ракета знищила під'їзд дев’ятиповерхiвки, тим часом росіянка Анна Ліннікова вийшла на сцену світового конкурсу краси.

"Сьогодні росіянка вийшла в червоно-кривавій сукні в фіналі конкурсу Міс Всесвіт, який зараз проходить в Новому Орлеані в США. В цей самий час росіяни влучили в житловий будинок в Дніпрі. Вихідний день. Люди знаходилися вдома. Багатоповерхівка. Я не вірю, що це можливо. Цей цинізм неможливо перевершити. Скільки крові українців пролито росіянами на цю сукню", — справедливо обурюється Анатолій Анатоліч.

В презентації Ліннікової дикторка заявила, що російська учасниця волонтерить в притулку для тварин. Але ніхто не засудив росіянку за її мовчання про війну, яку її країна розв'язала проти України.

"Що ви знаєте про конкурси краси? Певно що завжди в своїх промовах учасниці говорять про мир у всьому світі. А що казала вона на сцені? Думаєте вона заявила свою антивоєнну позицію? Звичайно ні... Ганебно і низько. Але ми витримаємо. Тримайтеся, рідні!", — наголосив ведучий.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.