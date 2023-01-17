В прошлом году звезда, которая в последнем сезоне шоу " Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, и уже более двух лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук показала кадры разбора завалов на месте разрушенной российской ракетой девятиэтажки в Днепре.

"Ощущение, что ты не один. Единство. Вот то, что помогает держаться украинцам сейчас❤️‍🩹 Эти дни очень больно читать новости. Фото и истории с Днепра словно разрывают и без того кровоточащую рану. С обычными днепрянами, которые в тот страшный вечер приехали помогать ГСЧС с поисками пропавших и с разбором завалов. С волонтерами, которые организовали пункты помощи, готовят еду, помогают с одеждой пострадавшим. И даже фото с животными, которые, к сожалению, ищут погибших под завалами. Столько боли в их глазках...", — пишет ведущая.

Она поделилась мыслями, которые помогают ей держаться в столь трудные для страны времена.

"Осознание того, что почти каждый украинец, взрослый и малый, готов сделать все от себя зависящее, чтобы помочь, чтобы побороть зло и извлечь из его смертельной пасти наших людей - не дает сломаться. Оно держит и заставляет каждый день вставать снова и снова, чтобы делать свой вклад и прогнать оккупанта с нашей земли… Этим постом я хотела поддержать вас, потому что эти мысли помогают держаться мне…❤️‍🩹", — добавила Иванна Онуфрийчук.

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