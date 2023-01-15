Легендарна українська співачка Софія Ротару вкрай рідко проявляє себе в соцмережах, але не змогла залишитися байдужою до трагедії в Дніпрі.

У суботу, 14 січня, російська ракета знищила під'їзд дев’ятиповерхiвки в Дніпрі. Вже підтверджено загибель 21 мешканця, серед них — дитина. Понад 70 людей поранені. Рятувальна операція триває, залишається невідомою доля ще 35 людей. Попередньо, ворожий удар зруйнував 72 квартири та понівечив ще понад 230.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram Софія Михайлівна Ротару, яка досі не зробила повноцінної заяви з приводу війни росії проти України, також відреагувала на трагедію в Дніпрі. Вона розмістила чорно-білу світлину з місця зруйнованого будинку, вказавши траурну для України дату та додавши зображення розбитого серця.

Син легендарної артистки Руслан Євдокименко також вшанував пам'ять загиблих від російської ракети в Дніпрі.

Нагадаємо, у серпні Софія Ротару перервала мовчання на своїй сторінці в Instagram та повідомила, що приїхала в рідне село Маршинці. Тоді вона розповіла, що підтримує проект, який піклується про дружин та дітей військовослужбовців, які пішли на фронт, та матерів з дітьми, які втратили батька та чоловіка на цій війні. Але про російську агресію співачка не говорить.

Раніше для Софії Михайлівни став потрясінням обстріл центру Києва.

Також нагадаємо, що Леся Нікітюк переспівала хіт Софії Ротару та сказала, чи є від знаменитої співачки реакція.

Також повідомлялося, що Софія Ротару відмовила Кадирову - стало відомо, за яких обставин.