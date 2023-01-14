Ведуча показала досить несподіване для українок відео з лайками.

Відома українська ведуча представила ролик із «інструкцією», як незвичайно лаятися українською мовою, щоби за це не забанили в мережі.

«Розширюю мовний запас необхідних епітетів для вузьких» - написала Єфросиніна.

Втім, багатьох збентежили варіанти, які були запропоновані в ролику з різними лайками:

"Коли Мета продовжує виносити попередження за ворожу лексику на адресу ворога... І ти шукаєш слова, щоб обійти налаштування і бункерна ботоксна за * упа не припиняла гикати".

У мережі оцінили по-своєму:

«Влада-чарівна, навіть із матом😂; До речі, є Словник ненормативної лексики української мови автор-Леся Ставицька, дуже рекомендую хоча б для настрою)

Бздюха, негідник і гидота така - мій топчик 😂; 😂 а ще кажуть щоб ти вліз і не піднявся 😂; Мерзота така, моє улюблене вже багато років) а дрістуни це круть🤣

В закладки! 😂; По небагато божеволіємо; Якась дурна, беззмістовна; Це жах! 😢; Поповнив свій словниковий запас!)🤓🔥; Не природно якось. потрібно шукати".

Ми писали, Єфросиніна часто піддається хейту через надмірну худорлявість, проте так було не завжди. У свіжому випуску YouTube-проекту "Дорослі дівчатка" знаменитість згадала, як 20-25 років тому була жертвою психологічного приниження.

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