Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася незвичайними кадрами та заговорила про справжню драму.

Як видно, на нових чорно-білих фотографіях Ірина зображена на прогулянці в цікавій локації, це вузька доріжка між двома високими кам'яними стінами, виглядає вельми незвичайно. Перед камерою продюсер з'явилася у довгому чорно-білому вбранні, яке крило її форми. Її волосся недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Горова написала: "Дитину, що боїться темряви, можна легко пробачити, але дорослі люди, що ховаються від світла, – це справжня драма життя". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали обговорювати нові фото Іри в коментарях.

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