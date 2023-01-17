Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась необычными кадрами и заговорила о настоящей драме.

Как видно, на новых черно-белых фотографиях Ирина запечатлена на прогулке в интересной локации, это узкая дорожка между двух высоких каменных стен, выглядит весьма необычно. Перед камерой продюсер появилась в длинном черно-белом наряде, который крыл ее формы. Ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Горовая написала: "Боящегося тьмы ребенка можно легко простить, но взрослые люди, скрывающиеся от света, – это настоящая драма жизни". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новые фото Иры в комментариях.

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