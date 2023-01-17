Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український гуморист, який став зіркою "Квартал 95". Артист родом із Дніпра, як і його дружина – танцівниця Вікторія. А днями у рідному місті сталася трагедія, адже окупанти потрапили ракетою до багатоповерхового будинку, де загинули десятки людей. Юрій у своєму Інстаграмі показав, який подарунок підготував для окупантів, поділившись наочними кадрами.
На першому фото можна побачити тарілку, де написано: "Оркам вид Юри Ткача за Дніпро!!!". На другому відео можна побачити роботу Хаймарса.
"Це вам за Дніпро", – пролунав закадровий голос.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Ех, якби воно долетіло до Москви ... ось би гарний подарунок був ...";
"Підтримую, нехай повернеться все бумерангом, щоб вони довго пам'ятали";
"За вас будуть розплачуватися десять поколінь, Аміне!";
"Це росіяни і росіяни, це не вигадані персонажі-орки... Це істоти, це абсолютне зло, яке знищує все живе на своєму поганому шляху... Їм немає місця на нашій планеті".
Нагадаємо, трагедія у родині Юрія Ткача з "Квартал 95", дружина гумориста поділилася горем
Також Politeka повідомляла, що дружина Ткача із "Квартал 95" показала, як повітряні тривоги добивають нервові клітини.
А ще Politeka писала, що Ткач із "Квартал 95" розсмішив, як намагався знайти альтернативну електроенергію під час блекауту.