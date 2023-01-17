Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", показав яку відповідь приготував для окупантів за Дніпро, поділившись кадрами.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український гуморист, який став зіркою "Квартал 95". Артист родом із Дніпра, як і його дружина – танцівниця Вікторія. А днями у рідному місті сталася трагедія, адже окупанти потрапили ракетою до багатоповерхового будинку, де загинули десятки людей. Юрій у своєму Інстаграмі показав, який подарунок підготував для окупантів, поділившись наочними кадрами.

На першому фото можна побачити тарілку, де написано: "Оркам вид Юри Ткача за Дніпро!!!". На другому відео можна побачити роботу Хаймарса.

"Це вам за Дніпро", – пролунав закадровий голос.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ех, якби воно долетіло до Москви ... ось би гарний подарунок був ...";

"Підтримую, нехай повернеться все бумерангом, щоб вони довго пам'ятали";

"За вас будуть розплачуватися десять поколінь, Аміне!";

"Це росіяни і росіяни, це не вигадані персонажі-орки... Це істоти, це абсолютне зло, яке знищує все живе на своєму поганому шляху... Їм немає місця на нашій планеті".

Нагадаємо, трагедія у родині Юрія Ткача з "Квартал 95", дружина гумориста поділилася горем

Також Politeka повідомляла, що дружина Ткача із "Квартал 95" показала, як повітряні тривоги добивають нервові клітини.

А ще Politeka писала, що Ткач із "Квартал 95" розсмішив, як намагався знайти альтернативну електроенергію під час блекауту.



