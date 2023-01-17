Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который стал звездой "Квартал 95". Артист родом из Днепра, как и его супруга - танцовщица Виктория. А на днях в родном городе произошла трагедия, ведь оккупанты попали ракетой в многоэтажный дом, где погибли десятки людей. Юрий в своем Инстаграм показал, какой подарок подготовил для оккупантов, поделившись наглядными кадрами.
На первом фото можно увидеть тарелку, на которой написано: "Оркам вид Юры Ткача за Днепр!!!". А на втором видео можно увидеть работу Хаймарса.
"Это вам за Днепр", - прозвучал закадровый голос.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Эх, если бы оно долетело до москвы… вот бы хороший подарок был…";
"Поддерживаю, пусть вернется все бумерангом, чтобы они долго помнили";
"За вас будут расплачиваться десять поколений, Аминь!";
"Это россияне и россияне, это не выдуманные персонажи-орки.... Это существа, это абсолютное зло, которое уничтожает все живое на своем плохом пути... Им нет места на нашей планете".
Напомним, трагедия в семье Юрия Ткача из "Квартал 95", жена юмориста поделилась горем
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