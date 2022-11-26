Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист и звезда "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, которая ему родила дочь Лизу. Девочка уже ходит во второй класс, а также радует своими талантами родителей. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится не только творчеством мужа, но и теперь дочери.

А в этот раз Лиза спела песню, развеселив украинцев.

"Вера в ВСУ выглядит именно так!!!

Вчера едем в машине,

Лиза говорит

«мам, снимай меня,

нужно людей развеселить!

Мы же и не такое уж переживали,

значит и это переживем", - написала Виктория.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я вас обожаю", "Даже дети знают, что с этими чмонями сделают наши ВСУ", "Какая же она классная!", "Ох, то интересное окончание", "И точно, становится лучше на душе глядя на вас!", "Безподобный ребенок, молодец".

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