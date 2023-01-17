Напередодні російський блогер Михайло Литвин на гірсько-лижному курорті Куршевель вступив у словесну суперечку з туристами з Польщі. Поляк у розмові засудив росіян за підтримку війни та заявив, що українці розбивають окупаційну армію. Про це стало відомо з відео, яке Литвин опублікував у Телеграм: блогер поскаржився на поляка, який зневажливо відреагував на його російську промову.

"Це міша літвін, блогер з болот. більше 10 мільйонів підписників на ютубі і більше 14 міліонів в інсті. міша проти насилля та режиму, тому міша і вітька вирішують вийти на одиночний сноуборд пікет у Швейцарських Альпах. Де отримують в (по) кабіні базу від поляків. міша щиро не розуміє такого ставлення, адже він «за все хорошее, против всего плохого». просто уважно послухайте його наративи і аргументи про «душу». вашу душу, міша, вже третій день у Дніпрі ми бачимо під завалами і на похованнях. P.S. полякам величезний респект і треба їх знайти, щоб вручити нагороду", — написав Володимир Остапчук під відео.

На кадрах видно, що, почувши російську промову, поляк завів з блогером розмову і засудив російський народ за війну проти України, а Росію назвав не європейською державою, а Азією.

Нагадаємо, раніше травести-діва Монро повідомила, що у Остапчука є "нова краля".

Також повідомлялося, що дружина Остапчука зненацька з'явилася в компанії статного красеня.

Крім того, Politeka.net писала, що дружина Остапчука розповіла про пережите у день обстрілу.