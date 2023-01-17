Накануне российский блогер Михаил Литвин на горнолыжном курорте Куршевель вступил в спор с туристами из Польши. Поляк в разговоре осудил россиян за поддержку войны и заявил, что украинцы разбивают оккупационную армию. Об этом стало известно из видео, которое Литвин опубликовал в Телеграмм: блогер пожаловался на поляка, пренебрежительно отреагировавшего на его русскую речь.

"Это миша литвин, блогер с болот. более 10 миллионов подписчиков на ютубе и более 14 миллионов в инсте. миша против насилия и режима, поэтому мишка и витька решают выйти на одиночный сноуборд пикет в Швейцарских Альпах. Где получают в (по) кабине базу от поляков. миша искренне не понимает такого отношения, ведь он "за все хорошее, против всего плохого". просто внимательно послушайте его нарративы и аргументы о "душе". вашу душу, миша, уже третий день в Днепре мы видим под завалами и на погребениях. PS полякам огромный респект и нужно их найти, чтобы вручить награду", - написал Владимир Остапчук под видео.

На кадрах видно, что услышав русскую речь, поляк завел с блогером разговор и осудил российский народ за войну против Украины, а Россию назвал не европейским государством, а Азией.

Напомним, ранее травести-дива Монро сообщила, что Остапчука "новая краля".

Также сообщалось, что жена Остапчука неожиданно появилась в компании статного красавца.

Кроме того, Politeka.net писала, что жена Остапчука рассказала о пережитом в день обстрела.