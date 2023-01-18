Нещодавно між Дантесом і Надєю Дорофєєвою стався діалог, який був присвячений важливій події.

Як виявилося, артисти офіційно розлучилися, пише Politeka.net.

Про це Дантес розповів у "Вечірній передачі" на YouTube.

«Я нещодавно отримав свідоцтво про розлучення. Я надіслав їй його. Написав: "Вітаю". Вона сказала: "Я тебе теж". Отак ми й поспілкувалися», – розповів Дантес.

Нагадаємо, Дорофєєва і Дантес оголосили, що вони більше не разом у березні 2022-го року. Згодом співачка говорила, що вони розійшлися ще до війни. Оскільки стало важко відповідати всім на запитання про одне одного, подружжя вирішило не обманювати своїх друзів і прихильників та розповісти правду.

Через деякий час стало відомо, що Дорофєєва зустрічається з другом їхньої родини – ресторатором Михайлом Кацуріним.

Новою ж обраницею Дантеса стала колишня дружина Кацуріна – Даша. Їхні стосунки почалися вже після їхніх розлучень. Даша зізналась, що Вова її багато підтримував і дружба переросла у роман.

Після розлучення Дорофєєва зіткнулася з хейтом у соцмережах - співачку звинувачували, що вона почала будувати стосунки з чоловіком, у якого є дружина та двоє дітей.

Дантес, коментуючи роман Наді, наголошував, що про це він дізнався від сторонніх людей.

"Я не люблю лицемірство і скритність. Коли люди недомовляють - це не прикольно. Але це моя проблема. Мені неприємно все, що сталося. Точніше, не що сталося, а як... Але це на їхній совісті. Я чекаю, коли вони розкажуть, що і як", - говорив Дантес.

Нагадаємо, можлива вагітність Дорофєєвої після розлучення спантеличила українців.

Також повідомлялося, що вибачення Дорофєєвої перед українцями викликали бурхливу реакцію.

Крім того, Politeka.net писала, що Дантес висловився про українців, які продовжують розмовляти російською.