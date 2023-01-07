"Где-то там в небесной канцелярии услышали мои планы на 2023 год", - сообщил Кацурин, из- за чего в Сети начали предполагать, что у Дорофеевой наконец-то родится ребенок.

«У вас будет ребенок?», «Дорофеева беременна», – начали спрашивать у Кацурина подписчики.

Между тем, другие вспомнили последние подробности личной жизни Дорофеевой. Напомним, певица порвала отношения со своим мужем Владимиром Дантесом, а спустя некоторое время стало известно, что у нее роман с другом семьи – Михаилом Кацуриным. Который, отметим, был женат, имел детей.

Впоследствии Дантес сошелся с экс-женой Кацурина, которая тяжело переживала развод.

Владимир также отметил, что сейчас он счастлив, с Дорофеевой не общается и о своей личной жизни рассказывать в подробностях больше не будет.

"Это пример того, как можно одним решением полностью перечеркнуть свою репутацию. Пела она так себе, привлекала ее личность – участие в благотворительных фондах, отсутствие резких высказываний в адрес коллег. Милая была. Возможно, играла. Но хорошо. А сейчас проявилась. И теперь я не верю ни ее песням, ни ее словам. Была Надежда, а стала обычная Надька»;

«Я не могу все равно отбросить это мерзкое чувство, что они дружили семьями и она начала мутить с отцом 2 детей, который был женат на тот момент... Ну вряд ли они разошлись со своими и только тогда у них начались отношения», «Она родит, а он ее бросит, ему не в первый раз, уже двое без него растут»;

«Я не имею права осуждать этого человека, но хотелось спросить: девушки что вы всякое подбираете, которое уже выбросили на помойку. Неужели нет нормальных ребят для семейного счастья?»;

«Не могу спокойно на них двоих смотреть», «Куда все катится?», «Я на стороне Дантеса» , – обсуждают «беременность» Дорофеевой пользователи YouTube.

Напомним, жена продюсера Квартал 95 говорила о третьем ребенке после праздников.

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