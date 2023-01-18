Недавно между Дантесом и Надей Дорофеевой произошел диалог, посвященный важному событию.

Как оказалось, артисты официально развелись, пишет Politeka.net.

Об этом Дантес рассказал в "Вечерней передаче" на YouTube.

«Я недавно получил свидетельство о разводе. Я послал ей его. Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тебя тоже". Вот так мы и пообщались», – рассказал Дантес.

Напомним, Дорофеева и Дантес объявили, что они больше не вместе в марте 2022 года.

Впоследствии певица говорила, что они разошлись еще до войны. Поскольку стало трудно отвечать всем на вопросы о друг друге, супруги решили не обманывать своих друзей и поклонников и рассказать правду.

Через некоторое время стало известно, что Дорофеева встречается с другом их семьи – ресторатором Михаилом Кацуриным.

Новой же избранницей Дантеса стала бывшая супруга Кацурина – Даша. Их отношения начались уже после их разводов. Даша призналась, что Вова ее много поддерживал и дружба переросла в роман.

После развода Дорофеева столкнулась с хейтом в соцсетях - певицу обвиняли, что она начала строить отношения с мужчиной, у которого есть жена и двое детей.

Дантес, комментируя роман Нади, подчеркивал, что об этом он узнал от посторонних людей.

"Я не люблю лицемерие и скрытность. Когда люди недоговаривают — это не прикольно. Но это моя проблема. Мне неприятно все, что произошло. Вернее, не что произошло, а как…Но это на их совести. Я жду, когда они расскажут, что и как», - говорил Дантес.

Напомним, возможная беременность Дорофеевой после развода озадачила украинцев.

Также сообщалось, что извинения Дорофеевой перед украинцами вызвало бурную реакцию.

Кроме того, Politeka.net писала, что Дантес высказался об украинцах, которые продолжают говорить на русском языке.