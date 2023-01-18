Знаменита актриса Ольга Сумська продовжує розповідати про найважливіше, що відбувається в країні, щоб звернути увагу на останні та актуальні проблеми. На цей раз Ольга обговорила маленьких помічників рятувальників.

«Ця розповідь про чотирилапих героїв нашої години, про корги Елтона Elton Helen's Yard, бельгійську вівчарку Шару Lava Helen's Yard та про їх власницю.

Маші було 14 років, коли в неї з'явився корг Елтон. З перших днів вона почала займатися у Павлоградському кінологічному клубі "Антарес", а потім, коли Елтону виповнилося 14 місяців, розпочалися тренування з пошуку людей у ​​завалах та лісі. Нині Елтону 3,5 роки. Він має атестацію з пошуково-рятувальної роботи і зараз бере участь у пошукових операціях по всій Україні. Також Машуня має ще малину Куля. Заводчики Елтона Маші її подарували, дивлячись на результати та завзятість дівчинки. Нині Пулі 2 роки. І вона також навчена на пошук» - ділиться Ольга.

Після цього вона розповіла, як 14.01.23 Маша, Елтон, Куля брали участь у пошуках живих і тіл загиблих у Дніпрі на завалах зруйнованого ракетою будинку.

«Яку неймовірну силу та міць треба мати, щоб робити таку справу! Ця тендітна дівчинка сильніша за багатьох дорослих чоловіків. Раніше ніхто й уявити не міг, що дівчинка з корги та малюка замість гламурних прогулянок парками шукатиме вцілілих людей та тіла загиблих на руїнах будинку» - поділилася Ольга.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" на фоні скандалу звернувся до українців.

Також повідомлялося, що Сумська у спортивному костюмі підкорила молодою зовнішністю поряд із Борисюком.

Крім того, Politeka.net писала, що Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.