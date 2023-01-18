Знаменитая актриса Ольга Сумская продолжает рассказывать о самом важном, что происходит в стране, чтобы обратить внимание на последние и актуальные проблемы. В этот раз Ольга обсудила маленьких помощников спасателей.

«Этот рассказ о четырехлапых героях нашего часа, о коргах Элтона Elton Helen's Yard, бельгийской овчарке Шаре Lava Helen's Yard и об их владелице.

Маше было 14 лет, когда у нее появился корг Элтон. С первых дней она начала заниматься в Павлоградском кинологическом клубе "Антарес", а затем, когда Элтону исполнилось 14 месяцев, начались тренировки по поиску людей в завалах и лесу. Сейчас Элтону 3,5 года. У него есть аттестация по поисково-спасательной работе и сейчас участвует в поисковых операциях по всей Украине. Также у Машуни есть еще малину Пуля. Заводчики Элтона Маши ее подарили, глядя на результаты и упорство девочки. Сейчас Пуле 2 года. И она тоже обучена на поиск» - делится Ольга.

После она рассказала, как 14.01.23 Маша, Элтон, Пуля принимали участие в поисках живых и тел погибших в Днепре на завалах разрушенного ракетой дома.

«Какую невероятную силу и мощь нужно иметь, чтобы делать такое дело! Эта хрупкая девочка сильнее многих взрослых мужчин. Раньше никто и представить не мог, что девочка из корги и малышки вместо гламурных прогулок по паркам, будет искать уцелевших людей и тела погибших на руинах дома» - поделилась Ольга.

Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.

Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.

Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.