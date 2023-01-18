Кулінарний експерт Євген Клопотенко вирішив розповісти, що має прилад і звичку, які одного разу врятували йому життя. Кілька років тому він завів собі термопот

«Це така штука, яка одного разу нагріває багато води, а потім підтримує її гарячою. Тобто не потрібно ставити чайник, у тебе завжди є гаряча вода. Я ніби був володарем Всесвіту, який міг отримати гарячу кашу або чай силою думки.

І це дуже економить енергію, тому що її на термопот потрібно набагато менше, ніж на чайник. І ось коли сталося відключення світла, то я не одразу навчився до них готуватися. А термопот тримав для мене воду, бо навіть без світла вона там зберігалася гарячою кілька годин. Так я залишився з їжею та чаєм»

Також Клопотенко вирішив нагадати, що манку, плющену вівсянку, гречку та кускус варити не потрібно. Просто залийте окропом на 20 хвилин і все у вас буде добре.

Також Євген Клопотенко запропонував українцям приготувати пишні та ніжні сирники із манкою.

"Золотисті пишні сирники - один з найкращих сніданків. Їх варіантів досить багато: солодкі або солоні з кропом, сирники з маком або геркулесом. Якщо ви хочете приготувати сирники без борошна, саме манка допоможе вам зробити це смачно. Вона ідеально поглине вологу з торога і не дасть їм розпливтися на сковороді. Кількість цукру в сирниках регулюйте на свій смак", - радить зірка "Майстер Шеф".

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.