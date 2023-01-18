Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко решил рассказать, что у него есть прибор и привычка, однажды спасшие ему жизнь. Несколько лет тому назад он завел себе термопот

«Это такая штука, однажды нагревающая много воды, а затем поддерживающая ее горячей. То есть не нужно ставить чайник, у тебя есть всегда горячая вода. Я словно был обладателем Вселенной, которая могла получить горячую кашу или чай силой мысли.

И это очень экономит энергию, потому что ее на термопот нужно гораздо меньше, чем на чайник. И вот когда произошло отключение света, то я не сразу научился к ним готовиться. А термопот держал для меня воду, потому что даже без света она там хранилась горячей несколько часов. Так я остался с едой и чаем»

Также Клопотенко решил напомнить, что манку, плющенную овсянку, гречку и кускус варить не нужно. Просто залейте крутым кипятком на 20 минут и все у вас будет хорошо.

Также Евгений Клопотенко предложил украинцам приготовить пышные и нежные сырники с манкой.

"Золотистые пышные сырники – один из лучших завтраков. Их вариантов достаточно много: сладкие или соленые с укропом, сырники с маком или геркулесом. Если вы хотите приготовить сырники без муки, именно манка поможет вам сделать это вкусно. Она идеально поглотит влагу из торога и не даст им расплыться на сковороде. Количество сахара в сырниках регулируйте по своему вкусу", — советует звезда "Мастер Шеф".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.