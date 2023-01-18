Відома українська виконавиця Тіна Кароль розповіла, як вирушила підкорювати Іспанію після Каменських.

Знаменита українська виконавиця вирішила вирушити в тур країнами, щоб підтримувати українців. Цього разу Кароль вирішила виступити в Іспанії, де жила та виступала кілька місяців Каменських зі своїм чоловіком.

«До зустрічі, Іспанія!

*5 березня - *Аліканте*

*6 березня - *Барселона*» - коротко повідомляється під зверненням артистки.

Варто зазначити, що гастролює вона вже багато місяців і також розпочала роботу свого фонду допомоги постраждалим українцям та військовим.

«Коли ж буде Мюнхен? Я шалено скучила за тобою!; Яка приємна новина 🙏❤; Чекаємо й у Італії; Ось і добре погріємось на сонечку душею 😊🥰;

Така прекрасна і чудова жінка старається; Тіна Кароль просто чудова співачка та жінка; Справжня маленька чарівна біла принцеса».

Раніше Кароль вирішила порадувати фанатів цікавим чином. Зірка вважала за краще зробити кілька природних фото без вдавання.

Артистка виглядала без фотошопу та косметики досить привабливо та свіжо. Саме це сподобалося фанатам Кароль, які зауважили, що зірка не боїться бути справжньою.

Втім, знайшлися і критики, які засудили помітно схудлу фігуру артистки.

Нагадаємо, кума Лорак Подкопаєва звернулася до українців із Америки.

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