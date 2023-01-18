Знаменитая украинская исполнительница решила отправиться в тур по странам, чтобы подедржать украинцев. В этот раз Кароль решила выступить в Испании, где жила и выступала несколько месяцев Каменских со своим мужем.

«До встречи, Испания!

*5 марта - *Аликанте*

*6 марта - *Барселона*» - коротко сообщается под обращением артистки.

Стоит отметить, что гастролирует она уже много месяцев и также начала работу своего фонда помощи пострадавшим украинцам и военным.

«Когда же будет Мюнхен? Я безумно соскучилась по тебе!; Какая приятная новость🙏❤; Ждем и в Италии; Вот и хорошо погреемся на солнышке душой 😊🥰;

Такая прекрасная и чудесная женщина, старается; Тина Кароль просто замечательная певица и женщина; Настоящая маленькая очаровательная белоснежная принцесса».

Ранее Кароль решила порадовать фанатов интересным образом. Звезда предпочла сделать несколько природных фото без притворства.

Артистка выглядела без фотошопа и косметики довольно привлекательно и свежо. Именно это понравилось фанатам Кароль, которые подметили, что звезда не боится быть настоящей.

Впрочем, нашлись и критики, которые засудили заметно похудевшую фигуру артистки.

Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Витвицкая показала подросшего щенка, который оконфузился в прямом эфире.

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