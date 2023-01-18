Популярна фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська розкрила топ-3 рецепти супів, які стануть у нагоді взимку.

На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова поділилася рецептами першої страви на будь-який смак.

По-перше, Марина Боржемська радить приготувати гарбузовий крем-суп.

Інгредієнти: гарбуз (1 шт.), морква (1 шт.), картопля (4 шт.), цибуля (1 шт.), вершки (100 мл), селера (2 шт.), сіль, перець, спеції (за смаком).

Очистіть гарбуз та наріжте невеликими шматочками. Запечіть в духовці або протушіть на пательні. Наріжте моркву, стебло селери, картоплю та додайте овочі до гарбуза. Залиште на пательні на декілька хвилин. Після чого наріжте цибулю та додайте до решти. Через 10 хвилин перемістіть овочі в каструлю та залийте водою. Доведіть суп до кипіння, після чого накрийте кришкою і варіть до готовності протягом 20 хвилин. Зніміть з плити каструлю. Подрібніть суміш блендером до однорідної маси. Додайте спеції. Вершки краще влити під час подачі в тарілки.

Другий рецепт від зірки "Зважені та щасливі" — овочевий суп з сочевицею.

Інгредієнти: червона сочевиця (100 г), морква (2 шт.), стебло селери (3 шт.), цибуля-порей (2 шт.), перетерті томати (2 ст.л.), зубчики часнику (3 шт.), листя чебрецю (1 ст.л.), мелений коріандр (1 ч.ложка), спеції (за смаком).

Подрібніть моркву, селеру, цибулю, часник. Покладіть овочі у велику каструлю, додайте сочевицю. Залийте окропом (близько півтори л) та перемішайте. Через 15 хвилин додайте томатну пасту та спеції. Накрийте кришкою та залишіть на 20 хв. Фінальний етап - змішати овочі блендером.

Також Боржемська пропонує приготувати грибний суп.

Інгредієнти: гриби (свіжі або заморожені - 500 г), морква (150 г), картопля (500 г), цибуля (150 г), лавровий листок (2 шт.), спеції (за смаком).

Спершу поріжте гриби, помістіть у киплячу воду та додайте спеції. Залиште варити протягом 15 хв - якщо гриби сушені, 20-30 хв - якщо свіжі. Дрібно наріжте цибулю. Моркву натріть на тертці. Очистіть картоплю та наріжте кубиками. Помістіть в каструлю та варіть 10 хвилин. Додайте моркву та цибулю, а в кінці - лавровий листок.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

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