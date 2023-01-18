Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская раскрыла топ-3 рецепта супов, которые пригодятся зимой.

На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова поделилась рецептами первого блюда на любой вкус.

Во-первых, Марина Боржемская советует приготовить тыквенный крем-суп.

Ингредиенты: тыква (1 шт.), морковь (1 шт.), картофель (4 шт.), лук (1 шт.), сливки (100 мл), сельдерей (2 шт.), соль, перец, специи (по вкусу).

Очистите тыкву и нарежьте небольшими кусочками. Запеките в духовке или протушите на сковороде. Нарежьте морковь, стебель сельдерея, картофель и добавьте овощи к тыкве. Оставьте на сковороде на несколько минут. После чего нарежьте лук и добавьте к остальным. Через 10 минут переместите овощи в кастрюлю и залейте водой. Доведите суп до кипения, после этого накройте крышкой и варите до готовности в течение 20 минут. Снимите с плиты кастрюлю. Измельчите смесь блендером до однородной массы. Добавьте специи. Сливки лучше влить при подаче в тарелки.

Второй рецепт от звезды "Зважені та щасливі" – овощной суп с чечевицей.

Ингредиенты: красная чечевица (100 г), морковь (2 шт.), стебель сельдерея (3 шт.), лук-порей (2 шт.), перетертые томаты (2 ст.л.), зубчики чеснока (3 шт.) , листья тимьяна (1 ст.л.), молотый кориандр (1 ч.ложка), специи (по вкусу).

Измельчите морковь, сельдерей, лук, чеснок. Положите овощи в большую кастрюлю, добавьте чечевицу. Залейте кипятком (около полутора литров) и перемешайте. Через 15 минут добавьте томатную пасту и специи. Накройте крышкой и оставьте на 20 мин. Финальный этап – смешать овощи блендером.

Также Боржемская предлагает приготовить грибной суп.

Ингредиенты: грибы (свежие или замороженные – 500 г), морковь (150 г), картофель (500 г), лук (150 г), лавровый лист (2 шт.), специи (по вкусу).

Сначала порежьте грибы, поместите в кипящую воду и добавьте специи. Оставьте варить в течение 15 мин – если грибы сушеные, 20-30 мин – если свежие. Мелко нарежьте лук. Морковь натрите на терке. Очистите картофель и нарежьте кубиками. Поместите в кастрюлю и варите 10 минут. Добавьте морковь и лук, а в конце – лавровый лист.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

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