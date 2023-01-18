На своїй сторінці в Instagram артист відповів, чому останнім часом зник із телеекранів.

"Що насправді важливо. Ви пишете, а чому немає в телевізорі? А чому нема в якомусь черговому рейтингу чи хіт-параді? Дорогі мої, для мене і моєї команди це не потрібно і не важливо! Ми не творимо заради цього. Ми займаємось співтворчістю із Всесвітом і несемо це через свої скромні канали інформації, наприклад, як ця сторінка. Поки це так, згодом в нас є плани розширити наш інформаційний потік, але ж знову тільки через свої канали, які не будуть визначати форму, формат, хронометраж і решту непотрібних рамок, які заважають і не дають повної картини того, що ми хочемо донести Людям", — пише Девід Аксельрод.

Співак наголосив, що він ні з ким не змагається, не конкурує і нічого нікому не доводить.

"Ми творимо і щасливі з того, що Творець дав нам таку можливість і нам це вдається. Що може бути важливим і є таким, це ваші реакції на нашу творчість. І навіть не понад 9 мільйонів переглядів пісні "Захисники" нас тішать, і навіть не понад 70 тисяч її репостів. Більше 9 тисяч ваших коментарів, ось що справді важливо! Коли я їх читаю в мене сльози на очах і мурахи. Дякую кожному з вас! Далі буде! Незважаючи на цей буремний час, ми знаходимо можливості і створюємо нову концертну програму і альбом з симфонічним звучанням, яке є вершиною музичного мистецтва. До зустрічі ❤️! Бережіть себе!", — додав Девід Аксельрод.

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