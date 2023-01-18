На своей странице в Instagram артист ответил, почему в последнее время пропал с телеэкранов.

"Что на самом деле важно. Вы пишете, а почему нет в телевизоре? А почему нет в каком-то очередном рейтинге или хит-параде? Дорогие мои, для меня и моей команды это не нужно и не важно! Мы не творим ради этого. Мы занимаемся сотворчеством со Вселенной и несем это через свои скромные каналы информации, например, как эта страница. Пока это так, впоследствии у нас есть планы расширить наш информационный поток, но снова только через свои каналы, которые не будут определять форму, формат, хронометраж и прочие ненужные рамки, которые мешают и не дают полную картину того, что мы хотим донести Людям", — пишет Дэвид Аксельрод.

Певец подчеркнул, что он ни с кем не соперничает, не конкурирует и ничего никому не доказывает.

"Мы творим и счастливы от того, что Творец дал нам такую ​​возможность и нам это удается. Что может быть важным и является таким, это ваши реакции на наше творчество. И даже не более 9 миллионов просмотров песни "Защитники" нас радуют, и даже не более 70 тысяч ее репостов. Более 9 тысяч ваших комментариев, вот что действительно важно! Когда я их читаю у меня слезы на глазах и мурашки. Спасибо каждому из вас! Продолжение следует! Несмотря на это бурное время, мы находим возможности и создаем новую концертную программу и альбом с симфоническим звучанием, которое является вершиной музыкального искусства. До встречи ❤️! Берегите себя!", - добавил Дэвид Аксельрод.

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