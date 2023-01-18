Як пише Politeka.net, нещодавно завершився черговий сезон "Холостяка" з Алексом Топольським. Чоловік вибрав переможницю шоу і одразу зіткнувся з множинною критикою. На думку українок, пара розлучилася після проекту, про що їм вдасться дізнатися лише за кілька днів.

Нещодавно у Топольського з'явилися спільні фото з обраницею. Швидше за все, ці кадри зроблено вже після фіналу "Холостяка" та поза камерами. Катя позує з Алексом на борту літака, у машині та інших місцях.

«Побачимо всі телеглядачі у п'ятницю разом чи ні. В основному це шоу, а в житті може він зустрічається з мудрою; До пристрасті з-поміж них немає і натяку(;

Сподіваюся разом такі добрі; Якщо Катя ховається у ванній під час тривоги, то зрозуміло, що вона в Україні не з Алексом;

Класні, дуже приємно бачити вас разом; Гарна пара; коли це було?; Катя, а де кільце?! Не помітила!; Ви круті 💕🥰; Так щасливі тут. Невже не разом? Та що таке...".

Нагадаємо, Топольський – відомий американський бізнесмен з України. Зірка стала новим "Холостяком" і вибрала спокусницею модель Катю Лозовицьку. Поки невідомо, чи разом, але за обраницею "Холостяка" вже стежать сотні тисяч українців. А цього разу Лозовицька показала кілька яскравих образів, вразивши українців.

Нагадаємо, обраниця "Холостяка" Топольського відповіла хейтерам, які чекають на розставання пари.

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