Как пишет Politeka.net, Екатерина Лозовицкая - известная украинская модель, которая стала участницей проекта "Холостяк" 12 с Алексом Топольским. На днях прошел финал шоу, где главный герой выбрал девушку победительницей. И хоть украинцы в большинстве поддержали выбор Алекса, но как и раньше, не очень верят в успешные отношения пары, ведь обычно после проекта все расстаются.

Катя в своем Инстаграм решила ответить хейтерам, которые считают, что это всего-лишь контракт. Лозовицкая сделала репост брата, который показал комментарии.

"Зашел на комментарии под фоткой сестры. Господи, это бесценно. Я такого треша давно не читал", - написал Станислав, брат Кати.

"Мое любимое "она проплаченная". Люди, ну вы серьезно думаете, что на реалити шоу, где все построено на настоящих натуральных эмоциях участников, сам бы проект позволил кому-то что-то проплачивать?) Кому? Зачем? Для чего?) Остановитесь, это же как минимум нелогично", - написала Катя.

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