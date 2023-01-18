Как пишет Politeka.net, недавно завершился очередной сезон "Холостяка" с Алексом Топольским. Мужчина выбрал победительницу шоу и сразу столкнулся с множественной критикой. По мнению украинок, пара рассталась после проекта, о чем им удастся узнать только через несколько дней.

Недавно у Топольского появились общие фото с избранницей. Скорее всего, эти кадры сделаны уже после финала "Холостяка" и вне камер. Катя позирует с Алексом на борту самолета, в машине и других местах.

«Увидим все телезрители в пятницу вместе или нет. В основном это шоу, а в жизни может он встречается с Мудрой; К страсти между ними нет и намека(;

Надеюсь вместе такие хорошие; Если Катя прячется в ванной во время тревоги, то понятно, что она в Украине и не с Алексом;

Классные, очень приятно видеть вас вместе; Красивая пара; когда это было?; Катя а где кольцо?! Не заметила!; Вы круты💕🥰; Так счастливы здесь. Неужели не вместе? Да что такое...».

Напомним, Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. Звезда стал новым "Холостяком" и выбрал побелдительницей модель Катю Лозовицкую. Пока неизвестно, вместе ли пара, но за избранницей "Холостяка" уже следят сотни тысяч украинцев. А в этот раз Лозовицкая показала несколько ярких образов, впечатлив украинцев.

Напомним, избранница "Холостяка" Топольского ответила хейтерам, которые ждут расставания пары

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