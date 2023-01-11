Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен, который стал новым "Холостяком". Сезон несколько раз переносили, но осенью украинцы наконец-то дождались премьеры. И каждый день все ближе к финалу и все больше накал страстей, ведь участниц остается все меньше. Одной из фавориток "Холостяка" на проекте является мобель Екатерина Лозовицкая, которая стала любимицей украинцев.

За ней уже следят более 100 тысяч фанатов в Инстаграм, где она делится с фолловерами самым интересным. А в этот раз Лозовицкая поделилась кадрами, как тренируется в спортзале. Катя позировала в узком спортивном костюме, занимаясь с "блином", с которым приседала на одну ногу.

До этого Лозовицкая рассказала, как ощущает себя перед финалом шоу.

"Сейчас, в шаге от финала, оглядываюсь и вспоминаю себя в черном платье, наше знакомство и первую вечеринку. Какой большой путь пройден. Сколько было бессонных ночей, недоразумений и стрессовых ситуаций. Но это все мгновенно тускнеет по сравнению с фантастическими моментами, которые стали пазлами нашей с Алексом истории", - написала Катя.

Напомним, "Холостяк" Топольский удивил выбором финалисток в последнем эфире

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