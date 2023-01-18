Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська розкрила рецепт смачного та легкого в приготуванні кекса.

На своїй сторінці в Instagram Єлизавета розповіла, як приготувати цитрусовий кекс із прянощами.

"Друзі, сьогодні готуємо надзвичайно смачний, легкий у приготуванні кекс з апельсинами та мандаринами. Для нього нам не потрібні спеціальні продукти і він може зберігатися без холодильника до 2-х тижнів, але чесно кажучи, моя сім‘я його обожнює і з‘їдає за 2 дні😉", — радить Ліза Глінська.

Для кексового тіста нам знадобляться:

150 г вершкового масла жирністю 62% (3/4 упаковки)

150 г цукрової пудри (7 ст.л.)

150 г яєць (3 шт)

200 г борошна (8 ст.л.)

8 г розпушувача

1 ст.л. прянощів (кориця, імбир, мускатний горіх)

Ванільний цукор

Цедра мандарина та апельсина

Спершу змішуємо цукрову пудру з прянощами, додаємо свіжу цедру цитрусових і перемішуємо. Важливо натирати цедру без білої частини. Змішуємо борошно з розпушувачем. Збиваємо вершкове масло кімнатної температури, воно має посвітлішати та збільшитися в об'ємі. Додаємо цукрову пудру та перемішуємо. Далі додаємо яйця кімнатної температури та знову перемішуємо. Додаємо борошно з розпушувачем, перемішуємо.

"Підготуємо форму для кексу. Змащуємо дно та края форми м'яким вершковим маслом, присипаємо борошном. Перекладаємо в неї тісто. Враховуйте, що тісто збільшиться в об'ємі в 2 рази. Випікаємо в розігрітій до 170 градусів духовці, 30-35 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Виймаємо кекс з форми", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Сироп для просочення:

100 мл (1/2 склянки) мандаринового або апельсинового соку

Цедра 1-го апельсина чи мандарина

50 мл (1/4 склянки) води

60 г (2,5 ст.л.) цукру

Знімаємо цедру з мандарину, вичавлюємо сік, додаємо воду та цукор. Проварюємо сироп після закипання ще 2 хвилини. Потім проціджуємо. Просочуємо гарячий кекс гарячим сиропом.

Цукрова глазур:

30 мл мандаринового соку (1 шт)

100 г цукрової пудри (1/2 склянки)

Цедра мандарина



Знімаємо цедру з мандарину та перемішуємо її с соком і пудрою. Покриваємо охолонувший кекс глазур'ю. Залишаємо його при кімнатній температурі, щоб вона підсушилась.

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