Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская дала рецепт вкусного и легкого в приготовлении кекса.

На своей странице в Instagram Елизавета рассказала, как приготовить цитрусовый кекс с пряностями.

"Друзья, сегодня готовим очень вкусный, легкий в приготовлении кекс с апельсинами и мандаринами. Для него нам не нужны специальные продукты и он может храниться без холодильника до 2-х недель, но честно говоря, моя семья его обожает и съедает за 2 дня 😉", - советует Лиза Глинская.

Для кексового теста нам понадобятся:

150 г сливочного масла жирностью 62% (3/4 упаковки)

150 г сахарной пудры (7 ст.л.)

150 г яиц (3 шт)

200 г муки (8 ст.л.)

8 г разрыхлителя

1 ст.л. пряностей (корица, имбирь, мускатный орех)

Ванильный сахар

Цедра мандарина и апельсина

Сначала смешиваем сахарную пудру с пряностями, добавляем свежую цедру цитрусовых и перемешиваем. Важно натирать цедру без белой части. Смешиваем муку с разрыхлителем. Взбиваем сливочное масло комнатной температуры, оно должно посветлеть и увеличиться в объеме. Добавляем сахарную пудру и перемешиваем. Затем добавляем яйца комнатной температуры и снова перемешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем, перемешиваем.

"Подготовим форму для кекса. Смазываем дно и края формы мягким сливочным маслом, присыпаем мукой. Перекладываем в нее тесто. Учитывайте, что тесто увеличится в объеме в 2 раза. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке, 30-35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Вынимаем кекс из формы", — объясняет звезда "Мастер Шеф".

Сироп для пропитки:

100 мл (1/2 стакана) мандаринового или апельсинового сока

Цедра 1-го апельсина или мандарина

50 мл (1/4 стакана) воды

60 г (2,5 ст.л.) сахара

Снимаем цедру с мандарина, выжимаем сок, добавляем воду и сахар. Провариваем сироп после закипания еще 2 минуты. Затем процеживаем. Пропитываем горячий кекс горячим сиропом.

Сахарная глазурь:

30 мл мандаринового сока (1 шт)

100 г сахарной пудры (1/2 стакана)

Цедра мандарина



Снимаем цедру с мандарина и перемешиваем с соком и пудрой. Покрываем остывший кекс глазурью. Оставляем его при комнатной температуре, чтобы она подсушилась.

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