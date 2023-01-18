Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділився кумедним кадром та натякнув, що не проти зайняти місце Арестовича в Офісі президента.

Як видно, на новій фотографії Слава зняв себе у просторій кімнаті, на ньому чорний світшот із українським прапором та написом: "База". У підписі до публікації Дьомін жартівливо зазначив, що не проти зайняти звільнене місце радника в Офісі президента, очевидно, натякаючи на відставку Олексія Арестовича.

"Шановний Офіс Президента! Кажуть, у вас звільнилось місце радника. Я теж вмію вести стріми! Резюме скину за потребою", - написав ведучий.

Варто зазначити, що українці неоднозначно відреагували на таку посаду Дьоміна, яких він розлютив:

"Хочете отримати статус народного пиз..бола?".

"Ніщо так не тішить, як неприємності друга. Бачу конкурента подолав, ось сила. Українці".

"Не розумію, чому ви все радієте".

"Тьху... Прочитала "місце зрадника".

"Де взяти такий світшот?".

"Давай, давай. Давно час уже звільнити місце для випускників школи радіо люкс фм".

"Та ні, краще на Холостяка! Так цікавіше буде".

"Де підписати петицію, я готова".

"У цьому і є українці, об..рати один одного і порадіти невдачам чи промахам інших".

"Цього мало, дитинко".

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