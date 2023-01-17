Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни багато займається благодійними проектами та продовжує знімати своє шоу з Машею Єфросініною, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці у Instagram. Так, цього разу зірка зробила прямий ефір у соцмережі з українськими зірками та розповіла, як його заблокували.

За словами Олі, участь у її святковому ефірі взяли Тетяна Решетняк, Маша Єфросиніна, Дзідзьо, Юлія Саніна та інші. Однак через те, що знаменитості говорили правду про те, що відбувається в Україні, ефір Полякової соцмережа заблокувала.

У підписі до публікації Ольга написала: "14 січня ми провели прямий зірковий ефір, де всі разом посівали та щедрували. Але цей ефір, ми публікуємо вже вдруге, бо Instagram блокує наше відео через те, що зірки говорять правду та говорять про біль кожного українця. Та попри все, ми змогли. Ефір був такий крутий, що ми навіть плакали, і досі знаходимося під враженням. Безмежно вдячні нашим зірковим друзям за їх теплу підтримку та колядки @tayanna_reshetnyak @mashaefrosinina @dzidzio @the_hardkiss @darijosrna. Дякуємо, що були разом з нами. А тепер, любі мої, Вам потрібно також нас підтримати і ЗАДОНАТИТИ. Бо як же посівання без подарунків?".

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