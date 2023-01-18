Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделился забавным кадром и намекнул, что не против занять место Арестовича в Офисе президента.

Как видно, на новой фотографии Слава запечатлел себя в просторной комнате, на нем черный свитшот с украинским флагом и надписью: "База". В подписи к публикации Демин шутливо отметил, что не против занять освободившееся место советника в Офисе президента, очевидно, намекая на отставку Алексея Арестовича.

"Уважаемый Офис Президента! Говорят, у вас освободилось место советника. Я тоже умею вести стримы! Резюме сброшу по необходимости", - написал ведущий.

Стоит отметить, что украинцы неоднозначно отреагировали на такой пост Демина, которых он разозлил:

"Хотите получить статус народного пиз..бола?".

"Ничто так не радует, как неприятности друга. Вижу конкурента поборол, вот сила. Украинцы".

"Не понимаю, почему вы все радуетесь".

"Тьфу… Прочитала "место зрадника".

"Где взять такой свитшот?".

"Давай, давай. Давно пора уже освободить место для выпускников школы радио люкс фм".

"Да нет, лучше на Холостяка! Так интереснее будет".

"Где подписать петицию, я готова".

"В этом и есть украинцы, об..рать друг друга и порадоваться неудачам или промахам других".

"Этого мало, деточка".

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