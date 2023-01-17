Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася відео, в якому показала свою фотосесію, а також кадри з вінчання із чоловіком.

Як видно, на кадрах Ілона з'явилася у гарній світлій локації та нескромних позах. Перед камерою вона з'явилася в білосніжній сорочці, яка наголосила на струнках підтягнутих ногах, які нічим не прикриті. Її волосся зачесане в елегантне укладання, а на обличчі легкий макіяж, вона кидає важкі погляди в об'єктив.

Примітно, що у ролику звучить вірш Настасії Семенюк, яку Ілона запросила виступити у її жіночому клубі.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Слова, які вразили мене до глибини душі! Так, життя триває і дійсно зараз, під час війни ми проживаємо свої найкращі роки, тому понад усе треба жити… Автор цього вірша @nastasiia_bez.a, чудова дівчина та творча особистість яка вже 19 січня буде виступати разом з нами на @uwu_gvozdeva для вас любі жінки".

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