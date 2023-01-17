Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка показала, як разом з іншими українцями вийшла на розбір завалів у Києві та звернулася до шанувальників за допомогою.

Так, на фотографіях можна побачити страшні наслідки чергового вибуху у столиці від рук російських окупантів. Судячи з знімків, Злата стала пліч-о-пліч з десятками киян і розбирала завали, не шкодуючи сил і часу. Як виявилося, окрім безпосередньої допомоги при збиранні завалів, артистка оголосила збирання коштів на допомогу людям, яким потрібно тепер відновлювати свої будинки.

У підписі до публікації Огневич звернулася до шанувальників із проханням приєднуватися до збору: "Друзі, наш збір продовжується! Понад 1 500 людей зробили донати, ми зібрали вже майже 150 000 грн., на ці гроші будуть придбані речі, які необхідні постраждалим на Протасовому Яру. Що треба людям: дерев'яний брус, меблі, будівельні матеріали, побутова техніка, вікна, двері, мінеральна вата. Продовжуйте донатити! Ваші 10, 20, 100 грн. повернуть людям життя у теплі та з дах над головою. Я особисто буду займатися закупівлею усього необхідного та передавати сім’ям потерпілих. Закриваємо збір 20 січня. Посилання на банку в шапці профіля".

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